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Денісова заявила про порушення прав на свободу віросповідання в Криму

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 16:47
Денісова заявила про порушення прав на свободу віросповідання в Криму
Фото: храм ПЦУ в Євпаторії (facebook.com Ярослав Гонтар)

Денісова звернулася до ООН і ОБСЄ із закликом відновити права жителів Криму анексованого

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав на свободу совісті та віросповідання в аннексированном Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової Facebook.

Як повідомила український омбудсмен, в листопаді російські суди прийняли два дискримінаційних рішення. Зокрема, 6 листопада "суд" у Євпаторії зобов'язав ПЦУ знести храм протягом місяця власними силами. А 14 листопада Арбітражний суд Центрального округу Калуги (РФ) відхилив скаргу представників ПЦУ, якої оскаржується рішення російського окупаційного "Міністерства майнових і земельних відносин в Криму про "розірвання договору оренди на приміщення кафедрального собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі.

"Звертаюся до міжнародних організацій, зокрема моніторингової місії ООН в Україні та ОБСЄ негайно вжити заходів з відновлення прав мешканців тимчасово окупованого Криму на свободу совісті та віросповідання", - написала Денісова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що рішення "суду" в Євпаторії про знесення храму засудила Православна церква України. В ПЦУ таке рішення суду вважають політикою порушення свободи совісті.

Також повідомлялося, що представництво президента України в Криму засудило рішення Євпаторійського міського суду". У представництві зазначили, що в даному рішенні вбачаються підстави для чергових переслідувань жителів Криму за релігійною ознакою.

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