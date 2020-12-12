Денисова встретилась с украинцами, которые три года удерживались в Ираке

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с Евгением Фоменковым и Александром Санпитером, которые вернулись домой после трех лет пребывания в плену в Ираке. Они попросили обеспечить им медицинское обследование.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Денисова заверила освобожденных, что обеспечит парламентский контроль за соблюдением их прав и свобод и получением ими необходимой помощи.

За содействие в освобождении граждан Украины Офис президента поблагодарил почетного консула Ирака Шакера Фархана Али, официальных лиц городов Сулеймания, Эрбиль, Багдад и правительства Ирака.

Санпитер и Фоменков были похищены в августе 2017 года в городе Сулеймания в Ираке.

Напомним, весной этого года близ берегов Африки в пиратский плен попали украинские граждане. Семерых украинцев освободили из плена в конце мая.

Позже из пиратского плена освободили еще одного украинца. Моряка отправили в одну из стран ЕС и уже оттуда он должен был вернуться в Украину.