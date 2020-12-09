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В Украину вернулись двое граждан, которых с 2017 года удерживали в Ираке

Киев, Среда 09 декабря 2020 15:23
В Украину вернулись двое граждан, которых с 2017 года удерживали в Ираке
Фото: Офис президента Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину вернулись двое украинцев, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года. Речь идет о Евгении Фоменкове и Александре Санпитере.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как рассказали в президентском офисе, вернуть украинцев из плена удалось благодаря совместной и последовательной работе ОП, Министерства иностранных дел и других государственных структур, а координировал процесс лично Владимир Зеленский.

"Это напоминание всем нашим гражданам, которые находятся в плену в любом государстве, в том числе в российском плену и на оккупированных частях Украины - Донецкой, Луганской областей и Крыма, и их семьям, что возвращение возможно и обязательно произойдет", - заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, весной этого года близ берегов Африки в пиратский плен попали украинские граждане. Семерых украинцев освободили из плена в конце мая.

Позже из пиратского плена освободили еще одного украинца. Моряка отправили в одну из стран ЕС и уже оттуда он должен был вернуться в Украину.

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