Денисова: в интернатах Украины живут более 100 тыс. детей, у которых есть родители

Иллюстративное фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Омбудсмен уверена, что государство должно защитить права детей

Более 100 тыс. украинских детей живут в интернатах, имея при этом родителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

Она отметила, что государство должно защитить права детей, в частности, на здоровье и медицинскую помощь, право на имя и гражданство.

"Защитить ребенка - это ключевая обязанность как родителей, так и государства. Более 100 тысяч маленьких украинцев живут в интернатах - и имеют при этом родителей. Такая статистика впечатляет. И задача государства - не допустить страданий детей и защитить их права", - написала омбудсмен.

Напомним, правительство одобрило национальную стратегию по реформированию интернатных заведений, целью которой является постепенное сокращение количества интернатных учреждений и перевода детей в семейные формы воспитания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Министерства социальной политики, за период с 2008 по 2017 год усыновили 27 035 детей. Среди них чуть более 18 с половиной тысяч живут в семьях граждан Украины, а остальных - около 30% - усыновили иностранцы.

Кроме того, Кабинет министров Украины направил Донецкой области почти 3,4 млн гривен для выплаты помощи на детей-сирот.