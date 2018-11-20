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Денісова: в інтернатах України живуть понад 100 тис. дітей, у яких є батьки

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 23:54
Денісова: в інтернатах України живуть понад 100 тис. дітей, у яких є батьки
Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Омбудсмен впевнена, що держава повинна захистити права дітей

Понад 100 тис. українських дітей живуть в інтернатах, маючи при цьому батьків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової у Facebook.

Вона зазначила, що держава повиннна захистити права дітей. Зокрема, на здоров’я і медичну допомогу, право на ім’я та громадянство.

"Захистити дитину - це ключовий обов’язок як батьків, так і держави. Понад 100 тисяч маленьких українців живуть в інтернатах – і мають при цьому батьків. Така статистика вражає. І задача держави - не допустити страждань дітей і захистити їхні права", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, уряд схвалив національну стратегію з реформування інтернатних закладів, метою якої є поступове скорочення кількості інтернатних закладів і переведення дітей до сімейних форм виховання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Міністерства соціальної політики, за період із 2008 по 2017 рік всиновили 27 035 дітей. Серед них трохи більше 18 з половиною тисяч тепер живуть у родинах громадян України, а решту - близько 30% - всиновили іноземці.

Крім того, Кабінет міністрів України направив Донецькій області майже 3,4 млн гривень для виплати допомоги на дітей-сиріт.

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