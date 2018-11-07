Кабмин направил Донецкой области 3,4 млн гривен для выплаты пособий на сирот

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Средства выделили за счет экономии в бюджете Киевской области

Кабинет министров Украины направил Донецкой области почти 3,4 млн гривен для выплаты пособий на детей-сирот. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что принято распоряжение, которое предусматривает увеличение на 3 385,5 тыс. гривен субвенции местному бюджету Донецкой области за счет экономии соответствующих средств в местном бюджете Киевской области. Дополнительные средства позволят обеспечить выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также средства будут выплачены родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство усовершенствовало порядок назначения и выплаты различных видов государственной помощи. В том числе на сегодняшнем заседании был одобрен порядок взысканий с тех родителей, которые уклоняются от выплаты алиментов. Кроме того, определены основания для приостановки выплаты пособий в случае представления недостоверной информации о доходах.