Денисова требует РФ предоставить информацию о здоровье Клыха и Балуха

Денисова направила письма председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Федотову

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила письмо председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, в котором просит проинформировать о состоянии здоровья украинских политзаключенных. Об этом она написала в Facebook.

Денисова попросила предоставить информацию о состоянии здоровья Станислава Клыха, Эмира-Усеина Куку, Владимира Балуха и Павла Гриба. Также она попросила способствовать предоставлению им необходимой медицинской помощи.

Кроме того, она заявила, что Клыха повторно переместили в областную психиатрическую тюремную больницу в Магнитогорск. При этом он не давал разрешения на госпитализацию, однако его принудительно лечат неизвестными препаратами. Таким образом Денисова попросила сообщить об основаниях перемещения Клыха в указанное медицинского учреждение.

С аналогичной просьбой она обратилась в отношении гражданина Украины Эмира-Усеина Куку, который объявил бессрочную голодовку. Его состояние здоровья стремительно ухудшается. Также она призвала срочно обследовать, с предоставлением соответствующего медицинского заключения, Балуха, который находится в Раздольненском изоляторе временного содержания. Состояние его здоровья тоже стремительно ухудшается.

Также она проинформировала Федотова о том, что во время этапирования Гриб был жестоко избит другими заключенными. Также он страдает сильной головной болью и слабостью, лекарств ему не дают.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, ранее в Совете по правам человека при президенте РФ сообщили, что состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным.