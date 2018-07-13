Состояние здоровья Сенцова удовлетворительное, - служба исполнения наказаний РФ

Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии

Состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным. Об этом сообщает Совет по правам человека при президенте РФ.

Сообщается, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии.

Как отмечает РФ, ежедневно Сенцова осматривают медицинские работники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений.

Также фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и терапии не зарегистрировано.

В России заявляют, что состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Председатель СПЧ Михаил Федотов направил соответствующую информацию о здоровье Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой, сообщили в Совете.

Напомним, что украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в России в колонии строгого режима, могут помиловать в ближайшее время.