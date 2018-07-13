Денисова вимагає РФ надати інформацію про здоров'я Клиха і Балуха

Денисова направила листа голові Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Федотову

Український омбудсмен Людмила Денисова направила листа голові Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайлу Федотову, в якому просить поінформувати про стан здоров'я українських політв'язнів. Про це вона написала у Facebook.

Денисова попросила надати інформацію про стан здоров'я Станіслава Клиха, Еміра-Усеіна Куку, Володимира Балуха і Павла Гриба. Також вона попросила сприяти наданню їм необхідної медичної допомоги.

Крім того, вона заявила, що Клиха повторно перемістили до обласної психіатричної тюремної лікарні в Магнітогорськ. При цьому він не давав дозволу на госпіталізацію, проте його примусово лікують невідомими препаратами. Таким чином Денисова попросила повідомити про підстави переміщення Клиха до вказаного медичного закладу.

З аналогічним проханням вона звернулася у відношенні громадянина України Еміра-Усеіна Куку, який оголосив безстрокове голодування. Його стан здоров'я стрімко погіршується. Також вона закликала терміново обстежити, з наданням відповідного медичного висновку, Балуха, який знаходиться в Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання. Стан його здоров'я теж стрімко погіршується.

Також вона поінформувала Федотова про те, що під час етапування Гриб був жорстоко побитий іншими ув'язненими. Також він страждає сильним головним болем і слабкістю, ліків йому не дають.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, раніше в Раді з прав людини при президенті РФ повідомили, що стан здоров'я українського режисера, політв'язня Олега Сенцова залишається задовільним.