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Интервью

Денисова и Супрун договорились объединить усилия, чтобы к политзаключенным в РФ попали врачи

НовостиПолитика    04.06.2018 - 19:08
Фото: встреча Денисовой и Супрун (ombudsman.gov.ua)
Фото: встреча Денисовой и Супрун (ombudsman.gov.ua)

Омбудсмен выразила обеспокоенность тем, что состояние украинцев с каждым днем ухудшается

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун договорились объединить усилия, чтобы к украинским политзаключенным в Российской Федерации (РФ) попали врачи. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Людмила Денисова и Ульяна Супрун договорились о подписании меморандума о сотрудничестве, чтобы была прямая связь между офисом омбудсмена и Министерством здравоохранения", - сообщают в пресс-службе.

Во время встречи Денисова отметила, что сейчас в тюрьмах РФ находятся около сотни украинских политзаключенных. При этом четыре украинца объявили голодовку: режиссер Олег Сенцов, Александр Шумков, активисты Александр Кольченко и Владимир Балух.

Омбудсмен сообщила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москалковой и к советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ее визит к заключенным украинцам.

Хотя Федотов уверял, что написал нужные запросы к своему руководству для осуществления визита Денисовой, пока никаких результатов это не принесло.

Денисова выразила обеспокоенность тем, что состояние украинцев с каждым днем ухудшается.

Напомним, 1 июня Денисова в очередной раз обратилась к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ее визит к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

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Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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