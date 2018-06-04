Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Денісова та Супрун домовились об’єднати зусилля, щоб до політв’язнів в РФ потрапили лікарі

НовиниПолітика    04.06.2018 - 19:08
Фото: зустріч Денісової і Супрун (ombudsman.gov.ua)
Фото: зустріч Денісової і Супрун (ombudsman.gov.ua)

Омбудсмен виразила стурбованість тим, що стан українців з кожним днем погіршується

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова та в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун домовились об’єднати зусилля, щоб до українських політв’язнів в Російській Федерації (РФ) потрапили лікарі. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Людмила Денісова та Уляна Супрун домовились про підписання меморандуму про співпрацю, щоб був прямий зв’язок між офісом омбудсмена та Міністерством охорони здоров’я", - повідомляють у прес-службі.

Під час зустрічі Денісова зазначила, що наразі у тюрмах РФ перебувають близько сотні українських політв’язнів. При цьому чотири українця оголосили голодування: режисер Олег Сенцов, Олександр Шумков, активісти Олександр Кольченко та Володимир Балух.

Омбудсмен повідомила, що неодноразово зверталась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та до радника президента РФ, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова з проханням організувати її візит до ув’язнених українців.

Хоча Федотов запевняв, що написав потрібні запити до свого керівництва для здійснення візиту Денісової, наразі жодних результатів це не принесло.

Денісова виразила стурбованість тим, що стан українців з кожним днем погіршується.

Нагадаємо, 1 червня Денісова вкотре звернулась до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням організувати її візит до українського політв’язня Олега Сенцова.

Журналіста Асеєва утримують в полоні "ДНР" разом з українськими військовими, - Геращенко Сенцов відмовився зустрітися з архієпископом Климентом через релігійні погляди
Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top