Денісова та Супрун домовились об’єднати зусилля, щоб до політв’язнів в РФ потрапили лікарі

Омбудсмен виразила стурбованість тим, що стан українців з кожним днем погіршується

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова та в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун домовились об’єднати зусилля, щоб до українських політв’язнів в Російській Федерації (РФ) потрапили лікарі. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Людмила Денісова та Уляна Супрун домовились про підписання меморандуму про співпрацю, щоб був прямий зв’язок між офісом омбудсмена та Міністерством охорони здоров’я", - повідомляють у прес-службі.

Під час зустрічі Денісова зазначила, що наразі у тюрмах РФ перебувають близько сотні українських політв’язнів. При цьому чотири українця оголосили голодування: режисер Олег Сенцов, Олександр Шумков, активісти Олександр Кольченко та Володимир Балух.

Омбудсмен повідомила, що неодноразово зверталась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та до радника президента РФ, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова з проханням організувати її візит до ув’язнених українців.

Хоча Федотов запевняв, що написав потрібні запити до свого керівництва для здійснення візиту Денісової, наразі жодних результатів це не принесло.

Денісова виразила стурбованість тим, що стан українців з кожним днем погіршується.

Нагадаємо, 1 червня Денісова вкотре звернулась до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням організувати її візит до українського політв’язня Олега Сенцова.