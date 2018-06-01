Денисова попросила советника Путина поспособствовать ее визиту к Сенцову

В ответ Федотов заверил, что он написал нужные запросы

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова снова обратилась к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ее визит к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом она сказала во время телефонного разговора с Федотовым, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Есть информация, что состояние здоровья Олега Сенцова значительно ухудшилось, но к сожалению мы пока что не имели возможности это проверить", - сообщила Денисова и обратилась к Федотову с просьбой максимально посодействовать в организации ее визитов к заключенным украинцам.

В ответ Федотов заверил, что он написал нужные запросы к своему руководству для осуществления визита украинского омбудсмена.

Напомним, 29 мая Денисова также обратилась к Федотову с просьбой посодействовать ее визиту к Сенцову.

Осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.