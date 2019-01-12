Денисова рассказала, сколько украинцев удерживают в тюрьмах РФ

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Сегодня в Украине отмечают День украинского политзаключенного

В российских тюрьмах за политические взгляды в данный момент удерживают более 80 граждан Украины. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Она отметила, что, к сожалению, вопрос политзаключенных сегодня крайне актуален.

"Российский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинцев. Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют выдуманные преступления. Хотя, на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что всего в российских тюрьмах за свои политические взгляды содержатся более 80 граждан Украины. Среди современных политзаключенных: Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов и Нури Примов.

Отметим, каждый год 12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного.

Ранее Людмила Денисова анонсировала встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковою на следующей неделе.

Напомним, по словам матери удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клыха, состояние здоровья ее сына ухудшается.