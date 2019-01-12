Денісова розповіла, скільки українців утримують у в'язницях РФ

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Сьогодні в Україні відзначають День українського політв'язня

У російських в'язницях за політичні погляди в даний момент утримують понад 80 громадян України. Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Вона зазначила, що, на жаль, питання політв'язнів сьогодні вкрай актуальне.

"Російський режим, перевершивши радянський тоталітаризм, знову розгорнув терор проти українців. Людей викрадають, проводять обшуки, заарештовують, катують, вигадані злочини інкримінують. Хоча, насправді, політв'язнями в Росії українці можуть стати тільки за свою громадянську позицію", - йдеться в повідомленні.

Денісова зазначила, що всього в російських в'язницях за свої політичні погляди утримуються понад 80 громадян України. Серед сучасних політв'язнів: Олег Сенцов, Станіслав Клых, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казім Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджи, Ремзі Меметов та Нурі Примов..

Зазначимо, щороку 12 січня в Україні відзначається День українського політв'язня.

Раніше Людмила Денисова анонсувала зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою на наступному тижні.

Нагадаємо, за словами матері утримуваного в Російській Федерації політв'язня Станіслава Клиха, стан здоров'я її сина погіршується.