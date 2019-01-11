Денисова анонсировала встречу с российским омбудсменом на следующей неделе

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова и Москалькова обсудили организацию их возможной встречи в РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова анонсировала встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковою на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Денисова отметила, что сегодня, 11 января, провела телефонный разговор с Москальковой, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос организации их возможной встречи в понедельник, 14 января, в Москве (Российская Федерация).

"Я выразила свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас очень много", - отметила она.

Кроме того, Денисова сообщила, что на данный момент так и не получили ответа от Москальковой на обращение относительно соблюдения прав украинских политзаключенных - Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клыха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязыма Аметова, Асана Чапуха.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам матери удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клыха, состояние здоровья ее сына ухудшается.

Как писало РБК-Украина, ранее Денисова и государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц обсудили подписание соглашений между представителями МИД Украины и адвокатами, которые защищают украинских военных моряков.