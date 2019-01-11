ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Денисова анонсировала встречу с российским омбудсменом на следующей неделе

Новости » Политика    11.01.2019 - 16:43
Денисова анонсировала встречу с российским омбудсменом на следующей неделе
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова и Москалькова обсудили организацию их возможной встречи в РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова анонсировала встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковою на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Денисова отметила, что сегодня, 11 января, провела телефонный разговор с Москальковой, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос организации их возможной встречи в понедельник, 14 января, в Москве (Российская Федерация).

"Я выразила свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас очень много", - отметила она.

Кроме того, Денисова сообщила, что на данный момент так и не получили ответа от Москальковой на обращение относительно соблюдения прав украинских политзаключенных - Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клыха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязыма Аметова, Асана Чапуха.

Денисова анонсировала встречу с российским омбудсменом на следующей неделе

Напомним, ранее сообщалось, что по словам матери удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клыха, состояние здоровья ее сына ухудшается.

Как писало РБК-Украина, ранее Денисова и государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц обсудили подписание соглашений между представителями МИД Украины и адвокатами, которые защищают украинских военных моряков.

В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова В оккупированном Крыму провели обыски в домах крымских татар
Новости Украины Российская ФедерацияомбудсменДенисова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь