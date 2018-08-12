Екіпаж "Механіка Погодіна" не затримували, - Денисова

На даний момент капітан та команда судна жодних скарг, зауважень чи побажань не висловлюють

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова провела розмову з капітаном судна "Механік Погодін" Михайлом Зам’ятіним. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен зазначила, що під санкціями перебуває судно і майно, яке за попередніми даними належить компанії ВЕБ "Лізінг", яка внесена до санаційного списку 26.07.2018.

"Ще вчора я отримала інформацію від Служби безпеки та Прикордонної служби, що саме до людей вони претензій не мають. На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації", - повідомила Денісова.

Крім того, вона підкреслила, що всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує. Команда та капітан не під санкціями, але втім вони залишаються на судні і нікуди не виходять.

"Я переговорила з капітаном, залишила йому свої контакти на випадок, якщо будуть зауваження та побажання. На цей момент жодних скарг/зауважень/побажань не висловлюють", - заявила омбудсмен.

Також, Денісова зазначила, що суд по судну відбудеться завтра, в понеділок 13 серпня.

Нагадаємо, раніше ДФС повідомляла, що Російський танкер "Механік Погодін" в порту Херсона намагався незаконно вивантажити нафтопродукти.

Крім того, Денісова обговорила з омбудсменом Російської Федерації Тетяною Москальковою питання надання допомоги морякам суден "Норд" і "ЯМК-0041". Питання щодо моряків обговорювалося з Москальковою у телефонному режимі.