Російський танкер "Механік Погодін" намагався незаконно вивантажити нафтопродукти, - ДФС

Танкер належить компанії, яка перебуває під санкціями РНБО

Російський танкер "Механік Погодін" в порту Херсона намагався незаконно вивантажити нафтопродукти. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України.

У прес-службі відомства зазначили, що з ЗМІ стало відомо, що у порту Херсона правоохоронці виявили та задокументували російський танкер "Механік Погодін". Виявилося, що він належить компанії, яка перебуває під санкціями РНБО України.

"Енергетична митниця ДФС повідомляє, що завдяки спільним діям співробітників відділу митного оформлення "Миколаїв" митного поста "Південний" Енергетичної митниці ДФС та відділу "К" Управління Служби безпеки України в АР Крим вдалося попередити незаконне вивантаження нафтопродуктів з танкера "Механік Погодін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що до Херсонського порту зайшло судно російської компанії, яка перебуває під санкціями РНБО.

Відзначимо, в липні посли країн-членів Євросоюзу схвалили рішення про введення індивідуальних санкцій проти шести осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.