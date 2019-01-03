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Денисова просит власти РФ  сообщить о местонахождении политзаключенного Панова

Новости » Политика    03.01.2019 - 18:51
Денисова просит власти РФ  сообщить о местонахождении политзаключенного Панова
Фото: Евгений Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Евгения уже длительное время этапируют из одной СИЗО в другое

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к властям Российской Федерации (РФ) с просьбой сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Евгения Панова, которого эпатируют из Симферопольского СИЗО в другое место заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Денисовой в Facebook.

Денисова рассказала, что вчера к ней обратилась Вера Котелянец, мать украинского политзаключенного Евгения Панова.

"Евгения уже длительное время этапируют из одной СИЗО в другое, и мать обеспокоена из-за отсутствия связи с ним", - написала Денисова.

В свою очередь, украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Геннадию Корниенко и советнику посланника временного поверенного Украины в РФ Василию Покотило с просьбой сообщить о местонахождении украинца Панова.

Денисова просит власти РФ  сообщить о местонахождении политзаключенного Панова

"Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил гражданина Украины Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенного этапировали в московский СИЗО "Матросская тишина". Уже 25 октября состоялось рассмотрение апелляции на приговор Панову. Однако, Верховный суд Российской Федерации оставил приговор без изменения.

ФСБ РФ обвинило Евгения Панова в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы". Кроме того, украинца и обвинили в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза.

Напомним, 6 декабря сообщалось, что Евгения Панова этапировали из аннексированного Крыма в российский Краснодар.

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