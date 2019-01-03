Денісова просить владу РФ повідомити про місце перебування політв'язня Панова

Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Євгенія вже тривалий час етапують з одного СІЗО в інше

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до влади Російської Федерації (РФ) з проханням повідомити про місце перебування українського політв'язня Євгенія Панова, якого епатують з Сімферопольського СІЗО в інше місце ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Денисової Facebook.

Денисова розповіла, що вчора до неї звернулася Віра Котелянець, мати українського політв'язня Євгена Панова.

"Євгенія вже тривалий час етапують з одного СІЗО в інше, і мати стурбована через відсутність зв'язку з ним", - написала Денисова.

У свою чергу, український омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковой, директору Федеральної служби виконання покарань РФ (ФСВП) Геннадія Корнієнка та радника посланника тимчасового повіреного України в РФ Василя Покотило з проханням повідомити про місце перебування українця Панова.

"Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив громадянина України Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Політв'язня етапували до московського СІЗО "Матроська тиша". Вже 25 жовтня відбулося розгляд апеляції на вирок Панову. Однак, Верховний суд Російської Федерації залишив вирок без зміни.

ФСБ РФ звинуватило Євгена Панова у "приготуванні диверсії в Криму у складі диверсійної групи". Крім того, українця і звинуватили в контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Євгена Панова етапували з анексованого Криму російський Краснодар.