Политзаключенного Панова этапируют из Крыма в Краснодар

Фото: Евгений Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Только 5 декабря Панова перевезли из Москвы в Симферополь

Украинского политзаключенного Евгения Панова, осужденного к 8 годам российской колонии, этапировали из аннексированного Крыма в российский Краснодар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается адвокат политзаключенного Ольга Динзе рассказала, что 5 декабря Панова этапировали из Москвы в аннексированный Симферополь. А сейчас превозят в Краснодар.

В то же время Динзе не знает, для чего Панова накануне этапировали в Крым. Она отметила, что это могли сделать либо для допроса в деле об убийстве чиновника ФСБ, или же для размещения в колонии строгого режима Симферополя. Однако, ни одна из версий не является подтвержденной.

Сообщается, что брат политзаключенного Игорь Котелянец подтвердил информацию о том, что Панова этапируют в Краснодар. Причина этапирования его в Крыму накануне брату Панова также неизвестна.

Напомним, Евгений Панов встретился с украинским консулом в Москве. Встреча состоялась в московском СИЗО "Матросская тишина" 30 октября. Панов рассказал, что чувствует себя удовлетворительно, не жалуется на условия содержания.

Отметим, ФСБ РФ обвинило Евгения Панова в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы". Кроме того, украинца и обвинили в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза.

"Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил гражданина Украины Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенного этапировали в московский СИЗО "Матросская тишина". Уже 25 октября состоялось рассмотрение апелляции на приговор Панову. Однако, Верховный суд Российской Федерации оставил приговор без изменения.