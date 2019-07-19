Денисова просит отпустить украинских моряков под ее личное обязательство

Фото: украинские моряки в РФ (facebook.com/denisovaombudsman)

МИД России передали соответствующее ходатайство об освобождении украинских моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит отпустить удерживаемых в России украинских моряков под ее личное обязательство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Денисова сообщила, что соответствующее прошение уже передано Министерству иностранных дел Российской Федерации.

"Только что временно поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного обязательства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО", - написала она.

Напомним, 17 июля российский суд продлил меру пресечения 24 украинским морякам. Согласно решению суда РФ, украинские моряки будут и дальше оставаться под стражей.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя решение суда РФ, заявил, что продление ареста украинских военнопленных моряков является попыткой Кремля оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.

Отметим, по словам представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Романа Безсмертного, освобождение украинских моряков, которых РФ незаконно задержала прошлого года в Керченском проливе, находится за пределами процесса в Минске.