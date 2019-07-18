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Освобождение украинских моряков находится за пределами процесса в Минске, - Бессмертный

Новости » Политика    18.07.2019 - 14:14
Освобождение украинских моряков находится за пределами процесса в Минске, - Бессмертный
Фото: Роман Бессмертный (facebook.com roman.bezsmertnyi)

Безсмертный заявил, что нужно "снять розовые очки и перестать анонсировать то, чего не будет в ближайшее время"

Освобождение украинских моряков, которых РФ незаконно задержала прошлого года в Керченском проливе, находится за пределами процесса в Минске. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Безсмертный, передает корреспондент РБК-Украина.

Безсмертный заявил, что нужно "снять розовые очки и перестать анонсировать то, чего не будет в ближайшее время". По его словам, для освобождения моряков есть соответствующее решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

"Освобождение моряков находится за пределами процесса в Минске. По ним есть решение Международного трибунала и диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным. Украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого решения. В то же время я очень прошу вас всех - давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день-два и т д. Это не просто тяжелый процесс, этоочень тяжелый процесс. Поэтому давайте перестанем анонсировать то, чего не будет", - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно позвонил президент РФ Владимиру Путину для обсуждения вопроса освобождения пленных. Однако, вчера морякам продлили арест до 24 октября.

В свою очередь, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продление ареста украинских военнопленных моряков является попыткой Кремля оказать давление на Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.

 

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