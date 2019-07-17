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Суд в РФ продлил арест уже 12 украинским морякам

Новости » Политика    17.07.2019 - 13:55
Суд в РФ продлил арест уже 12 украинским морякам
Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com/bankomet)

Заседание суда проходило в закрытом режиме

Суд в России продлил арест еще шестерым украинским морякам: Василию Сороке, Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку Сергею Чулибе, Виктору Беспальченко. Об этом сообщил авдвокат Константин Котов, сообщает "Громадське".

Сегодня суд также продлил арест Денису Гриценко, Сергею Попову, Богдану Головашу, Михаилу Власюку, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко. Таким образом, суд продлил арест уже 12 морякам. Заседание проходило в закрытом режиме.

"В ходе заседания защитой было заявлено ходатайство о приобщении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, доклады УВКПЧ ООН и двух резолюций ПАСЕ в обоснование своей позиции", - сообщил адвокат.

Напомним, в прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

После этого заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что вопрос о возможном обмене 24 военнопленных украинских моряков обсуждается с украинской стороной.

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