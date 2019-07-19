ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маас на встрече с Лавровым призвал Россию освободить украинских моряков

Новости » Политика    19.07.2019 - 00:59
Маас на встрече с Лавровым призвал Россию освободить украинских моряков
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

РФ не поддерживает предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Британии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом он заявил в ходе встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым в Кенигсвинтере под Бонном 18 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что в конфликте вокруг Украины "настал момент для конструктивного вклада всех сторон" и, "по мнению Германии, сюда относится и освобождение украинских моряков".

По словам Мааса, в украинском конфликте сейчас налицо "позитивные сигналы", он выразил надежду, что вступающее в силу 21 июля бессрочное перемирие на Донбассе "будет соблюдаться, окажется прочным, и мы достигнем прогресса в деле выполнения минских соглашений".

Министр добавил, что в прошлом договоренности о прекращении огня на востоке Украины слишком часто оказывались безрезультатными.

Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что новое руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским будет стремиться к выполнению минских соглашений, но не поддержал предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Великобритании.

"Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продление ареста украинских военнопленных моряков является попыткой Кремля оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского перед парламентскими выборами. 

В МИД выразили протест на продление ареста украинским морякам В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Новости Украины морякиЛавровХайко Маас
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь