Маас на встрече с Лавровым призвал Россию освободить украинских моряков

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

РФ не поддерживает предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Британии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом он заявил в ходе встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым в Кенигсвинтере под Бонном 18 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что в конфликте вокруг Украины "настал момент для конструктивного вклада всех сторон" и, "по мнению Германии, сюда относится и освобождение украинских моряков".

По словам Мааса, в украинском конфликте сейчас налицо "позитивные сигналы", он выразил надежду, что вступающее в силу 21 июля бессрочное перемирие на Донбассе "будет соблюдаться, окажется прочным, и мы достигнем прогресса в деле выполнения минских соглашений".

Министр добавил, что в прошлом договоренности о прекращении огня на востоке Украины слишком часто оказывались безрезультатными.

Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что новое руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским будет стремиться к выполнению минских соглашений, но не поддержал предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Великобритании.

"Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продление ареста украинских военнопленных моряков является попыткой Кремля оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.