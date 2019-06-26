Денисова просит омбудсмена РФ способствовать предоставлению медпомощи Панову

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова ообратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой содействовать оказанию медицинской помощи украинскому политзаключенному Евгению Панову. Об этом Денисова написала в своем Facebook.

Украинский омбудсмен отметила, что к ней обратился брат украинского политзаключенного. Он сообщил, что адвокат, который побывал у Панова 20 июня, был потрясен состоянием здоровья своего подзащитного.

"Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянная головная боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется. Питается Евгений с промежутками в 15 часов. Длительное пребывание в состоянии голода создает дополнительные риски для здоровья", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что Панов также оказался в информационной изоляции - ему запрещено получать периодику.

"Я безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обеспечить соблюдение прав украинского гражданина Евгения Панова, а также содействие в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи офтальмолога, окулиста, невролога и стоматолога", - написала уполномоченный ВР.

Напомним, в марте Панова вернули в колонию № 6 г. Омска из больницы. Сообщалось, что политзаключенного накануне вывезли в колонию-больницу в связи с ухудшением состояния здоровья: острая боль в спине. Однако затем Панова вернули в колонию №6, потому что лечить в колонии-больнице №11 его было нечем.

Как писало РБК-Украина ранее, "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил гражданина Украины Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенного этапировали в московское СИЗО "Матросская тишина". В конце октября 2018-го состоялось рассмотрение апелляции на приговор Панову. Однако, Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор украинцу.

В январе 2019 года Панова этапировали в Омск.