Денісова просить омбудсмена РФ сприяти наданню меддопомоги Панову

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням сприяти наданню медичної допомоги українському політв'язню Євгену Панову. Про це Денісова написала у своєму Facebook.

Український омбудсмен зазначила, що до неї звернувся брат українського політв’язня. Він повідомив, що адвокат, який побував у Панова 20 червня, був приголомшений станом здоров’я свого підзахисного.

"Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається. Харчується Євген з проміжками у 15 годин. Тривале перебування у стані голоду створює додаткові ризики для здоров’я", - підкреслила Денісова.

Вона зазначила, що Панов також опинився в інформаційній ізоляції - йому заборонено отримувати періодику.

"Я невідкладно звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової забезпечити дотримання прав українського громадянина Євгена Панова, а також сприяти в наданні йому належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога", - написала уповноважений ВР.

Нагадаємо, в березні Панова повернули в колонію № 6 Омська з лікарні. Повідомлялося, що політв'язня напередодні вивезли до колонії-лікарні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я: гострий біль у спині. Однак потім Панова повернули в колонію №6, тому що лікувати у колонії-лікарні №11 його було нічим.

Як писало РБК-Україна раніше, "Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив громадянина України Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Політв'язня етапували в московське СІЗО "Матроська тиша". У кінці жовтня 2018-го відбувся розгляд апеляції на вирок Панову. Однак, Верховний суд Російської Федерації залишив без змін вирок українцю.

У січні 2019 року Панова етапували до Омська.