Денисова просит МВД принять меры в отношении нападавших на поселение ромов во Львове

Омбудсмен призвала "быть терпимыми и толерантными друг к другу"

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили сегодня ночью нападение на поселения цыган на окраине Львова. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Я вижу здесь явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, поэтому направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов во Львовской области и принять соответствующие меры реагирования", - написала Денисова

Омбудсмен также призвала "быть терпимыми и толерантными друг к другу".

"Именно это позволяет нам оставаться людьми",- добавила она.

Напомним, группа неизвестных лиц в масках вчера, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности.

В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников.