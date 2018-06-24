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Интервью

Денисова просит МВД принять меры в отношении нападавших на поселение ромов во Львове

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 14:09
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен призвала "быть терпимыми и толерантными друг к другу"

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили сегодня ночью нападение на поселения цыган на окраине Львова. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Я вижу здесь явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, поэтому направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов во Львовской области и принять соответствующие меры реагирования", - написала Денисова

Омбудсмен также призвала "быть терпимыми и толерантными друг к другу".

"Именно это позволяет нам оставаться людьми",- добавила она.

Напомним, группа неизвестных лиц в масках вчера, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности.

В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников.

Полиция задержала всех нападавших на поселение ромов во Львове Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов, есть погибший
Теги публикации: Львов, Министерство внутренних дел Украины, Львов, нападение, ромы, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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