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Інтерв'ю

У Львові невідомі напали на табір ромів, є загиблий

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 08:59
Фото: Нацполіція (npu.gov.ua)
Фото: Нацполіція (npu.gov.ua)

В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані

Група невідомих осіб у масках вчора, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції у Львівській області на сторінці в Facebook.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу", - йдеться у повідомленні.

 

Львівські поліцейські затримали cемеро зловмисників, причетних до нападу на табір ромів Через напад одна особа...

Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області Субота, 23 червня 2018 р.

Повідомляється, що в результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. .

Нагадаємо, раніше представники громадської організації "Національні дружини" самостійно демонтували незаконний табір ромів у Голосіївському парку столиці.

Також повідомлялося, що у Тернопільській області радикально налаштовані особи спалили поселення ромів і застосували стрілянину.

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Теги публікації: Львів, ромы, нападение, полиция, Львів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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