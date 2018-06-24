У Львові невідомі напали на табір ромів, є загиблий

В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані

Група невідомих осіб у масках вчора, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції у Львівській області на сторінці в Facebook.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу", - йдеться у повідомленні.

Львівські поліцейські затримали cемеро зловмисників, причетних до нападу на табір ромів Через напад одна особа... Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області Субота, 23 червня 2018 р.

Повідомляється, що в результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. .

Нагадаємо, раніше представники громадської організації "Національні дружини" самостійно демонтували незаконний табір ромів у Голосіївському парку столиці.

Також повідомлялося, що у Тернопільській області радикально налаштовані особи спалили поселення ромів і застосували стрілянину.