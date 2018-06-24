Поліція затримала усіх нападників на ромське поселення у Львові

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення

Співробітники Національної поліції затримали усіх зловмисників, які сьогодні вночі напали на ромське поселення на околиці Львова. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України.

Так, за словами Князєва, правоохоронці вилучили знаряддя злочину, внаслідок якого загинув 24-річний юнак. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Поліцейські затримали сімох молодиків, підозрюваних у причетності до нападу, а також його організатора. Розслідування перебуває на контролі керівництва Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції.

"Напад групи молодиків на тимчасове поселення представників ромської національності стався вчора, 23 червня, близько опівночі у Львові. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб ‑ 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка ‑ отримали тілесні ушкодження", - відзначив Князєв і додав, що працівники Львівської поліції оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до нападу.

Фото: напад на ромське поселення у Львові

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема, ніж, яким нанесено поранення загиблому, інші предмети, що їх зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору. Крім того, зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу.

За словами голови Нацполіції, на жаль, останнім часом такі напади на представників ромської національності з боку радикально налаштованих громадян почастішали.

"Аморальність цих людей, які в контексті останнього нічного випадку у Львові посеред ночі здійснили зухвалий напад на табір ромів, ‑ не можна виправдати нічим. Від рук нападників загинув 24-річний юнак. Ще четверо людей, серед яких навіть одна дитина, отримали поранення. Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством", - зазначив він.

Вирішується питання про затримання учасників нападу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їхні дії кваліфіковано слідчими за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ‑ умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, група невідомих осіб у масках вчора, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.