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Денісова просить МВС вжити заходів щодо нападників на поселення ромів у Львові

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 14:09
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен закликала "бути терпимими та толерантними одне до одного"

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова направила звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням надати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб, які здійснили сьогодні вночі напад на поселення ромів на околиці Львова. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я вбачаю тут явні ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини, тому направила звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням надати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб щодо тимчасового поселення ромів у Львівській області та вжити відповідних заходів реагування", - написала Денісова.

Омбудсмен також закликала "бути терпимими та толерантними одне до одного, саме це дозволяє нам залишатися людьми".

Нагадаємо, група невідомих осіб у масках вчора, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.

В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо отримали поранення.

В свою чергу голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що співробітники Національної поліції затримали усіх зловмисників.

Поліція затримала усіх нападників на ромське поселення у Львові У Львові невідомі напали на табір ромів, є загиблий
Теги публікації: Львів, Міністерство внутрішніх справ України, Львів, нападение, ромы, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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