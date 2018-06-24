Денісова просить МВС вжити заходів щодо нападників на поселення ромів у Львові

Омбудсмен закликала "бути терпимими та толерантними одне до одного"

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова направила звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням надати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб, які здійснили сьогодні вночі напад на поселення ромів на околиці Львова. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я вбачаю тут явні ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини, тому направила звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням надати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб щодо тимчасового поселення ромів у Львівській області та вжити відповідних заходів реагування", - написала Денісова.

Омбудсмен також закликала "бути терпимими та толерантними одне до одного, саме це дозволяє нам залишатися людьми".

Нагадаємо, група невідомих осіб у масках вчора, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.

В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо отримали поранення.

В свою чергу голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що співробітники Національної поліції затримали усіх зловмисників.