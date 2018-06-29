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Интервью

Денисова проинформирует послов нормандского формата о нарушении Россией ее мандата как омбудсмена

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 14:55
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова попросить комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинцев в тюрьмах РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова проинформирует послов нормандского формата о нарушении Российской Федерацией ее мандата как омбудсмена. Об этом она заявила сегодня в ходе брифинга.

"Мои следующие шаги такие: я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и США относительно нарушения международных конвенций, моего мандата в качестве омбудсмена, договоренностей президентов", - заявила она.

Кроме того, Денисова сообщила, что в ближайшее время планирует посетить Страсбург, где проинформирует комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам.

"Я буду призывать ее посетить украинцев в тюрьмах Российской Федерации", - заявила она.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что РФ скрывает настоящее состояние здоровья удерживаемых украинцев.

Денисова: РФ скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев РФ пытается силой навязать Сенцову российское гражданство в качестве наказания, - Денисова
Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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