Денисова проинформирует послов нормандского формата о нарушении Россией ее мандата как омбудсмена

Денисова попросить комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинцев в тюрьмах РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова проинформирует послов нормандского формата о нарушении Российской Федерацией ее мандата как омбудсмена. Об этом она заявила сегодня в ходе брифинга.

"Мои следующие шаги такие: я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и США относительно нарушения международных конвенций, моего мандата в качестве омбудсмена, договоренностей президентов", - заявила она.

Кроме того, Денисова сообщила, что в ближайшее время планирует посетить Страсбург, где проинформирует комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам.

"Я буду призывать ее посетить украинцев в тюрьмах Российской Федерации", - заявила она.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что РФ скрывает настоящее состояние здоровья удерживаемых украинцев.