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Денісова проінформує послів нормандського формату про порушення Росією її мандату як омбудсмена

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 14:55
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова проситиме комісара Ради Європи з прав людини відвідати українців в тюрмах РФ

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова проінформує послів нормандського формату про порушення Російською Федерацією її мандату як омбудсмена. Про це вона заявила сьогодні у ході брифінгу.

"Мої наступні кроки такі: я проінформую послів країн нормандського формату, Європейського Союзу та США щодо порушення міжнародних конвенцій, мого мандату як омбудсмена, домовленостей президентів", - заявила вона.

Крім того, Денісова повідомила, що найближчим часом планує відвідати Страсбург, де поінформує комісара Ради Європи з прав людини про недопуск до всіх українських заручників. 

"Я закликатиму її відвідати українців в тюрмах Російської Федерації", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що РФ приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців.

Денісова: РФ приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців РФ намагається силою нав'язати Сенцову російське громадянство як покарання, - Денісова
Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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