Денісова проінформує послів нормандського формату про порушення Росією її мандату як омбудсмена

Денісова проситиме комісара Ради Європи з прав людини відвідати українців в тюрмах РФ

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова проінформує послів нормандського формату про порушення Російською Федерацією її мандату як омбудсмена. Про це вона заявила сьогодні у ході брифінгу.

"Мої наступні кроки такі: я проінформую послів країн нормандського формату, Європейського Союзу та США щодо порушення міжнародних конвенцій, мого мандату як омбудсмена, домовленостей президентів", - заявила вона.

Крім того, Денісова повідомила, що найближчим часом планує відвідати Страсбург, де поінформує комісара Ради Європи з прав людини про недопуск до всіх українських заручників.

"Я закликатиму її відвідати українців в тюрмах Російської Федерації", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що РФ приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців.