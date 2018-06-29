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Денісова: РФ приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 14:39
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова заявила, що Сенцова можуть примусово годувати

Російська Федерація (РФ) приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців. Про це на брифінгу заявила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Російська Федерація порушує міжнародні конвенції з прав людини та власне законодавство, блокуючи доступ омбудсмена і консулів до політв‘язнів. Я констатую, що Російська Федерація приховує справжній стан здоров‘я утримуваних українців", - заявила вона. 

За словами Денісової, до жодного з утримуваних у РФ українських політв'язнів немає доступу незалежних гуманітарних організацій та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

"Ми не знаємо правди про їх здоров‘я. Суперечливі заяви про стан здоров‘я Олега Сенцова змушують думати, що його можуть примусово годувати.  Давати суміш, яка складається із незрозумілих і невідомих речовин. Ми не знаємо впливу на здоров‘я і психіку цієї суміші", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Денісова заявляла, що Російська Федерація (РФ) намагається силою нав'язати українському політв'язню Олегу Сенцову російське громадянство в якості покарання. 

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Теги публікації: Російська Федерація, Денисова, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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