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Денисова призвала главу делегации МККК в Украине способствовать визитам представителей организации к Сенцову

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:21
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что здоровье Сенцова в критическом состоянии

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала главу делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине способствовать визитам представителей организации к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом она написала в Facebook.

"Призываю главу делегации МК Красного Креста в Украине Алана Эшлимана способствовать визитам представителей МККК к гражданам Украины, которых удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированной территории Украины", - написала она.

В частности, речь идет об Олеге Сенцове, который объявил голодовку 14 мая 2018 года, и Владимире Балухе, который голодает с 18 марта 2018 года. Денисова отметила, что здоровье Сенцова и Балуха в критическом состоянии.

 

Закликаю голову Делегації МК Червоного Хреста в Україні Алана Ешлімана сприяти візитам представників МКЧХ до громадян...

Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова повторно обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.

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Теги публикации: Олег Сенцов, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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