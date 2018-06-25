Денисова призвала главу делегации МККК в Украине способствовать визитам представителей организации к Сенцову

Денисова отметила, что здоровье Сенцова в критическом состоянии

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала главу делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине способствовать визитам представителей организации к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом она написала в Facebook.

"Призываю главу делегации МК Красного Креста в Украине Алана Эшлимана способствовать визитам представителей МККК к гражданам Украины, которых удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированной территории Украины", - написала она.

В частности, речь идет об Олеге Сенцове, который объявил голодовку 14 мая 2018 года, и Владимире Балухе, который голодает с 18 марта 2018 года. Денисова отметила, что здоровье Сенцова и Балуха в критическом состоянии.

Закликаю голову Делегації МК Червоного Хреста в Україні Алана Ешлімана сприяти візитам представників МКЧХ до громадян... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова повторно обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.