Денісова закликала голову делегації МКЧХ в Україні сприяти візитам представників організації до Сенцова

Денісова зазначила, що здоров’я Сенцова у критичному стані

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова закликала голову делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні сприяти візитам представників організації до українського політв'язня Олега Сенцова. Про це вона написала у Facebook.

"Закликаю голову делегації МК Червоного Хреста в Україні Алана Ешлімана сприяти візитам представників МКЧХ до громадян України, яких утримують в місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованій території України", - написала вона.

Зокрема, мова йде про Олега Сенцова, який оголосив голодування 14 травня 2018 року, і Володимира Балуха, який голодує з 18 березня 2018 року. Денісова зазначила, що здоров’я Сенцова та Балуха у критичному стані.

Закликаю голову Делегації МК Червоного Хреста в Україні Алана Ешлімана сприяти візитам представників МКЧХ до громадян... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова повторно звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів в Росії.