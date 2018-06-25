Денісова повторно звернулася до МКЧХ з проханням відвідати українських політв'язнів в РФ

Денісова просить МКЧХ сприяти її візитам до українських політв'язнів в РФ

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова повторно звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів в Росії. Про це вона написала у Facebook.

Так, Денісова констатувала відсутність реакції Барта на її листи щодо відвідання співробітниками МКЧХ українських політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Олександра Шумкова, а також щодо сприяння її візитам до них.

"Зважаючи на надзвичайність ситуації, я знову звертаюся до Магне Барту відвідати їх, а також сприяти моїм особистим візитам аби запобігти можливим трагічним наслідкам порушення прав і свобод людини! Минулого тижня він так і не знайшов час для зустрічі зі мною, тож пропоную йому зустрітися цього тижня", - написала вона.

Змушена констатувати, що відсутня жодна реакція Голови Регіональної Делегації МКЧХ в РФ, Білорусі, Молдові та Україні... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 червня Денісова звернулася до Барта з проханням відвідати українських політв'язнів в Росії.