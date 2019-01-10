ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Захоплені українські моряки забезпечені 30 адвокатами, - Денісова

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 15:28
Захоплені українські моряки забезпечені 30 адвокатами, - Денісова
Фото: Людмила Денисова (УНІАН)

Військовополонені не дають жодних свідчень в РФ

Незаконно заарештовані в Росії українські моряки забезпечені адвокатською підтримкою і не дають жодних свідчень в РФ. Про це повідомила журналістам уповноважений Верховної ради з прав людини після зустрічі з родичами полонених моряків в Одесі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

"Зараз кожен наш військовополонений забезпечений адвокатською підтримкою. Адвокатська підтримка оплачується за рахунок державного бюджету. Всі договори підписані консульською службою посольства України в РФ зі всіма адвокатами. У нас сьогодні 30 адвокатів і чотири ще в резерві", - повідомила Денісова.

Вона також підкреслила, що Україна буде діяти тільки згідно Женевської конвенції.

"Я дуже пишаюся нашими моряками, вони всі герої, вони всі визнали себе військовополоненими і не надають ніяких свідчень. Це головне на сьогодні. Це зруйнувало всю стратегію РФ щодо наших моряків... Головна стратегія, яка впроваджується державою, наші моряки - це військовополонені. Діяти треба відповідно до Женевської конвенції 1949 року. Вони при будь-яких умовах повинні бути звільнені і повернені додому. Також мають бути повернені ті судна, на яких вони були захоплені", - додала вона.

Нагадаємо, українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання в заручниках українських моряків і кораблів, які захопила Російська Федерація в Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Денісова просить владу РФ повідомити про місце перебування політв'язня Панова У Росії розказали про стан здоров'я політв'язня Клиха
Новини України Денисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся