Захоплені українські моряки забезпечені 30 адвокатами, - Денісова

Фото: Людмила Денисова (УНІАН)

Військовополонені не дають жодних свідчень в РФ

Незаконно заарештовані в Росії українські моряки забезпечені адвокатською підтримкою і не дають жодних свідчень в РФ. Про це повідомила журналістам уповноважений Верховної ради з прав людини після зустрічі з родичами полонених моряків в Одесі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

"Зараз кожен наш військовополонений забезпечений адвокатською підтримкою. Адвокатська підтримка оплачується за рахунок державного бюджету. Всі договори підписані консульською службою посольства України в РФ зі всіма адвокатами. У нас сьогодні 30 адвокатів і чотири ще в резерві", - повідомила Денісова.

Вона також підкреслила, що Україна буде діяти тільки згідно Женевської конвенції.

"Я дуже пишаюся нашими моряками, вони всі герої, вони всі визнали себе військовополоненими і не надають ніяких свідчень. Це головне на сьогодні. Це зруйнувало всю стратегію РФ щодо наших моряків... Головна стратегія, яка впроваджується державою, наші моряки - це військовополонені. Діяти треба відповідно до Женевської конвенції 1949 року. Вони при будь-яких умовах повинні бути звільнені і повернені додому. Також мають бути повернені ті судна, на яких вони були захоплені", - додала вона.

Нагадаємо, українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання в заручниках українських моряків і кораблів, які захопила Російська Федерація в Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.