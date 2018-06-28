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Денисова отправилась в Лабытнанги на встречу с Сенцовым

НовостиОбщество    28.06.2018 - 08:56
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию к колонии строгого режима в Лабытнанги, где удерживают осужденного на 20 лет украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом омбудсмен сообщила в четверг, 28 июня, Facebook.

"Я буду отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала Денисова.

Она также отметила, что летела одним рейсом с уповновженою РФ по правам человека Татьяной Москальковой.

"По прилету, к сожалению, Татьяна Москалькова не захотела ехать со мной одной машиной, осталась на поле. Наверное, ждать какое-то решение", - добавила омбудсмен.

 

Доброго ранку! Зі святом! Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває...

Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не будет просить президента Владимира Путина о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Отказ отправлять Путину прошение о помиловании Москалькова пояснила законом, который не позволяет ей этого делать.

Денисова просит Пескова сообщить Путину о невыполнении гарантий по визитам к политзаключенным в РФ Денисова просит главу АП России обратиться к Путину по вопросу украинских политзаключенных
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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