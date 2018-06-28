Денісова вирушила в Лабитнангі на зустріч із Сенцовим

Омбудсмен уже на півшляху до колонії, де відбуває покарання Олег Сенцов

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова вирушила у Росію до колонії суворого режиму в Лабитнангі, де утримують засудженого на 20 років українського режисера Олега Сенцова. Про це омбудсмен повідомила в четвер, 28 червня, у Facebook.

"Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває покарання Олег Сенцов", - написала Денісова.

Вона також зазначила, що летіла одним рейсом із уповновженою РФ з прав людини Тетяною Москальковою.

"По прильоту, на жаль, пані Тетяна не захотіла їхати зі мною однією машиною, залишилася на полі. Напевно, чекати на якесь рішення", - додала омбудсмен.

Доброго ранку! Зі святом! Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває... Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що не буде просити президента Володимира Путіна про помилування українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова. Відмову надсилати Путіну прохання про помилування Москалькова пояснила законом, який не дозволяє їй цього робити.