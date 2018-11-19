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Денисова одобрила законопроект об упрощенном оформлении документов для жителей зоны ООС

Новости » Общество    19.11.2018 - 18:20
Денисова одобрила законопроект об упрощенном оформлении документов для жителей зоны ООС
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен одобрила находящийся на рассмотрении парламента законопроект №4023а

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова одобрила находящийся на рассмотрении Верховной рады законопроект №4023а об упрощении процедуры оформления документов для граждан, проживающих на территории ООС или которые переселились из нее во время ее проведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

По ее словам, законопроект "устранит основания для дискриминации для внутренне перемещенных лиц". Денисова поддержала 29 законопроектов, вынесенных на повестку дня этой пленарной недели, к 12 проектам предоставила замечания, а с 8 законопроектами категорически не согласна и просит народных депутатов за них не голосовать.

В частности, омбудсмен проголосовала против принятия законопроекта №2545 об изменениях в Уголовный кодекс об освобождении от уголовной ответственности судей, поскольку его нормы противоречат положениям Конституции. Также она попросила народных депутатов воздержаться от голосования за два "аграрных" законопроекта, №7060 и № 6527-1, из-за их противоречия Конституции и Земельному кодексу.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе граждан Украины продолжают заставлять получать фейковые документы. 

В ходе боевых действий на Донбассе пострадали двое украинских военных, - Минобороны На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал
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