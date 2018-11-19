Денісова схвалила законопроект про спрощене оформлення документів для жителів зони ООС

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен схвалила законопроект №4023а, який знаходиться на розгляді парламенту

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова схвалила законопроект №4023а про спрощення процедури оформлення документів для громадян, які проживають на території ООС або які переселилися з неї під час її проведення, який знаходиться на розгляді Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової Facebook.

За її словами, законопроект "усуне підстави для дискримінації для внутрішньо переміщених осіб". Денісова підтримала 29 законопроектів, винесених на порядок денний цього пленарного тижня, до 12 проектів надала зауваження, а з 8 законопроектами категорично не згодна і просить народних депутатів за них не голосувати.

Зокрема, омбудсмен проголосувала проти прийняття законопроекту №2545 про зміни до Кримінального кодексу про звільнення від кримінальної відповідальності суддів, оскільки його норми суперечать положенням Конституції. Також вона попросила народних депутатів утриматися від голосування за два "аграрних" законопроекту, №7060 і № 6527-1, з-за їх протиріччя Конституції та Земельного кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі громадян України продовжують змушувати отримувати фейкові документи.