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Денісова звернулася до Пристайко через припинення пошуків українців в Атлантичному океані

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 13:25
Денісова звернулася до Пристайко через припинення пошуків українців в Атлантичному океані
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Денісова вимагає терміново продовжити пошуки постраждалих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode

Пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані, припинили. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

Як повідомила Денісова, місцезнаходження сімох членів екіпажу поки невідомо.

"Згідно з наявними відомостями, місцезнаходження сімох членів екіпажу, серед яких є українці, поки невідомо. При цьому компанія судновласника Bourbon Offshore повідомила про припинення подальшого проведення пошуково-рятувальної операції", - заявила омбудсмен.

У зв'язку з цим, Денісова звернулася до міністра закордонних справ України Вадим Пристайка з вимогою вжити термінових заходів для сприяння пошуку постраждалих громадян України.

Нагадаємо, у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, в тому числі двоє українців.

Також РБК-Україна 7 жовтня повідомляло, що, за словами Пристайка, пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode тривають. Також Пристайко зазначив, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити пошуки, наскільки це можливо.

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