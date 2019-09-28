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Троих членов экипажа судна Bourbon Rhode спасли, - МИД Украины

Новости » Общество    28.09.2019 - 18:47
Троих членов экипажа судна Bourbon Rhode спасли, - МИД Украины
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

По данным судовладельца, двое из них - украинцы

Трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое украинцев. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. По данным МИД, на его борту находились граждане Украины.

Василий Кирилич сообщил, что "поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса (Франция)". По данным издания splash247, судно направлялось в Гайану. Перед пропажей оно находилось примерно в 1200 морских милях от острова Мартиника и в 60 морских милях от урагана в Атлантике.

Добавим, в августе сообщалось, что в результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Сообщалось, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун). Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.

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