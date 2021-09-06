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Денисова обратилась в ООН из-за ареста заместителя главы Меджлиса в Крыму

Автор: Сергей Пышкин

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить произвол Росии и повлиять на освобождение незаконно задержанных граждан Украины. Это связано с арестом заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В субботу, 4 сентября, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова задержали российские силовики после обысков.

В течение следующих двух суток, оккупанты не раскрывали информацию о местонахождении мужчины. Согласно сообщению от прокуратуры, силовики применяли к Джелялову пытки и бесчеловечное обращение.

"Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины", - заявила сегодня Денисова.

Также Денисова обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры и соблюдать права незаконно заключенных украинцев на Крымском полуострове.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало об обысках и задержание заместителя председателя Меджлиса.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаКрымДенисова