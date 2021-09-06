RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму

Автор: Сергій Пишкін

Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля Росії й вплинути на звільнення незаконно затриманих громадян України. Це пов’язано з арештом заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої України з прав людини Людмили Денісової.

У суботу, 4 вересня, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова затримали російські силовики після обшуків.

Протягом наступних двох діб, окупанти не розкривали інформацію щодо місцеперебування чоловіка. Згідно з повідомленням від прокуратури, силовики застосовували до Джелялова тортури й нелюдське поводження.

"Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України", - заявила сьогодні Денісова.

Також Денісова звернулась до уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідні заходи й дотримуватися прав незаконно ув’язнених українців на Кримському півострові.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про обшуки й затримання заступника голови Меджлісу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаКримДенисова