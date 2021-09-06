Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму

Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля Росії й вплинути на звільнення незаконно затриманих громадян України. Це пов’язано з арештом заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої України з прав людини Людмили Денісової.
У суботу, 4 вересня, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова затримали російські силовики після обшуків.
Протягом наступних двох діб, окупанти не розкривали інформацію щодо місцеперебування чоловіка. Згідно з повідомленням від прокуратури, силовики застосовували до Джелялова тортури й нелюдське поводження.
"Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України", - заявила сьогодні Денісова.
Також Денісова звернулась до уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідні заходи й дотримуватися прав незаконно ув’язнених українців на Кримському півострові.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про обшуки й затримання заступника голови Меджлісу.