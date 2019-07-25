Денисова з Москальковой обговорили затримання російського танкера

Фото: Тетяна Москалькова (kremlin.ru)

У ході бесіди Москалькова пропросила з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова і український омбудсмен Людмила Денисова обговорили під час телефонної розмови затримання російського танкера NEYMA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу російського омбудсмена.

Як повідомляється, в ході бесіди Москалькова пропросила Людмилу Денисову з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу.

"У ході бесіди Тетяна Москалькова просила Людмилу Денисову з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу: є на борту громадяни Російської Федерації, скільки їх; виявляється чи морякам консульська підтримка, чи не порушуються їхні права і отримують вони необхідні продукти харчування і питну воду, не потребує хто-небудь із членів екіпажу медичної допомоги", - йдеться в повідомленні

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова зі свого боку обіцяла найближчим часом з'ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна.

Крім того, омбудсмени домовилися продовжити гуманітарний діалог.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році. СБУ підкреслювала, що це затримання відбулося по справі незаконного затримання РФ у Керченській протоці українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року.

Крім того, з'явилося відео затримання Службою безпеки України російського танкера NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році.