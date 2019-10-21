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В Минсоцполитики назвали количество переселенцев из Крыма и Донбасса

Новости » Общество    21.10.2019 - 16:16
В Минсоцполитики назвали количество переселенцев из Крыма и Донбасса
Иллюстративное фото (rv.gov.ua)

В настоящее время взято на учет более 1,4 млн переселенцев

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, по состоянию на 21 октября, на территории Украины взято на учет 1,4 млн переселенцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства социальной политики.

Сообщается, что речь идет о людях, которые покинули временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"По состоянию на 21 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 413 649 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины снизил нагрузку на местные бюджеты для обеспечения жильем внутренних переселенцев. В частности, правительство одобрило проект постановления "О внесении изменения в пункт 4 Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному воздействию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины".

Как сообщает РБК-Украина, правительство Германии выделит дополнительно почти 85 млн евро для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины и помощи переселенцам. В частности, эти средства будут направлены на строительство помещений для внутренних переселенцев.

Минсоцполитики опубликовало инструкцию по оформлению субсидии онлайн Инспекторы могут проверять условия жизни получателей субсидий, - Минсоцполитики
Новости Украины переселенцыМинистерство социальной политики
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