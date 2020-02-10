Денисова назвала продление ареста крымчанину Гафарову прямой угрозой жизни

Денисова считает действия оккупационных властей прямым нарушением прав граждан Украины
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что содержание фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни. Об этом она заявила после того, как Киевский районный суд Симфрополя продлил Гафарову срок содержание под стражей до 15 марта, передает "Крым.Реалии".
Она отметила, что "несмотря на имеющиеся медицинские заключения по тяжелым заболеваниям Джемиля Гафарова, суд продлил действие меры пресечения, а это прямая угроза его жизни".
"Считаю такие действия оккупационных властей прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно права на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность", - заявила Денисова.
Напомним, в аннексированном Крыму "Киевский районный суд Симферополя" продлил меру пресечения фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".
В частности, крымским политзаключенным Джемилю Гафарову, Ремзи Бекирову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустему и Фарходу Базарову продлили содержание под стражей до 15 марта 2020 года.