Денисова назвала продление ареста крымчанину Гафарову прямой угрозой жизни

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что содержание фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни. Об этом она заявила после того, как Киевский районный суд Симфрополя продлил Гафарову​ срок содержание под стражей до 15 марта, передает "Крым.Реалии".

Она отметила, что "несмотря на имеющиеся медицинские заключения по тяжелым заболеваниям Джемиля Гафарова, суд продлил действие меры пресечения, а это прямая угроза его жизни".

"Считаю такие действия оккупационных властей прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно права на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность", - заявила Денисова.

Напомним, в аннексированном Крыму "Киевский районный суд Симферополя" продлил меру пресечения фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

В частности, крымским политзаключенным Джемилю Гафарову, Ремзи Бекирову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустему и Фарходу Базарову продлили содержание под стражей до 15 марта 2020 года.