Денісова назвала продовження арешту кримчанину Гафарову прямою загрозою життя

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що утримання другого фігуранта сімферопольського справи "Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова в СІЗО може загрожувати його життю. Про це вона заявила після того, як Київський районний суд Симфрополя продовжив Гафарову термін утримання під вартою до 15 березня, передає "Крим.Реалії".

Вона зазначила, що "незважаючи на наявні медичні висновки з важким захворюванням Джеміля Гафарова, суд продовжив дію запобіжного заходу, а це пряма загроза його життю".

"Вважаю такі дії окупаційної влади прямим порушенням прав громадян України, які закріплені в міжнародних конвенціях, а саме права на справедливий суд, на свободу і особисту недоторканність", - заявила Денісова.

Нагадаємо, в анексованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" продовжив запобіжний захід фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Зокрема, кримським політв'язням Джемілю Гафарову, Ремзі Бекірову, Осману Арифмеметову, Сейтхалілову Рустема і Фарходу Базарову продовжили утримання під вартою до 15 березня 2020 року.