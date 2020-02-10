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Фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Новости » Общество     10.02.2020 - 17:28
Фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

"Суд" продлили меру пресечения до 15 марта

В аннексированном Крыму "Киевский районный суд Симферополя" продлил меру пресечения фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

В частности, крымским политзаключенным Джемилю Гафарову, Ремзи Бекирову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустему и Фарходу Базарову продлили содержание под стражей до 15 марта 2020 года.

"Оккупационный суд не принял во внимание доводы стороны защиты, в частности, о непричастности наших сограждан к совершению преступлений, по которым их обвиняют. Более того, несмотря на имеющиеся медицинские заключения по тяжелым заболеваниям Джемиля Гафарова - суд продлил действие меры пресечения, а это прямая угроза его жизни. Считаю такие действия оккупационных властей прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно права на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность", - написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Ранее сообщалось, что Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.

Также РБК-Украина писало, что фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав. Его содержится в камере с нарушением температурного режима, без горячей воды.

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